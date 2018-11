HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Logistikanbieter hätten derzeit an gleich drei Fronten zu kämpfen, schrieb Analyst Joel Spungin in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Er zählt technologische Lösungen, neue Marktteilnehmer und geänderte Kundenanforderungen dazu. Vor diesem Hintergrund sei es angebracht, auf Unternehmen erster Güte zu setzen./tih/gl



Datum der Analyse: 09.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.