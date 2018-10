ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Deutsche Telekom vor Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Er rechne für den Bonner Telekomkonzern mit einem soliden dritten Quartal, schrieb Analyst Jakob Bluestone in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Festnetzmarkt in Deutschland scheine stabil geblieben zu sein und aus den USA dürften weiterhin dank der Expansion der Tochter T-Mobile US gute Neukunden-Zahlen kommen./ck/bek



Datum der Analyse: 17.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.