NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Deutsche Telekom nach Zahlen von 19 auf 17 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Er habe seine 2019er Schätzungen für die Umsätze und das operative Ergebnis (Ebitda) nach dem Bericht zum Schlussquartal 2017 leicht nach unten revidiert, schrieb Analyst Jonathan Dann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Kappung des operativen Ergebnisses begründete er vor allem mit aktualisierten Wechselkursschätzungen für das Euro-Dollar-Verhältnis./ck/he



Datum der Analyse: 04.04.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.