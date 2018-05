NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Deutsche Telekom vor Zahlen von 13 auf 12 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Zahlenvorlage für das erste Quartal dürfte kein großes Ereignis werden, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das leicht gesenkte Kursziel begründete er unter anderem mit einem Kursrückgang bei der Tochter T-Mobile US. Der nächste Meilenstein für die Telekom dürfte der Kapitalmarkttag Ende Mai werden./tih/bek



Datum der Analyse: 04.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.