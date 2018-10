LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach der europäischen Branchenkonferenz ETNO auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die europäischen Telekomunternehmen hinkten mit ihrer Stellung in der Weltwirtschaft der chinesischen und US-amerikanischen Konkurrenz hinterher, schrieb Analyst Stephen Howard in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Aussicht auf eine lockerere und transparentere Regulierung dürfte die nötigen Investitionen im Sektor vorantreiben. Vor diesem Hintergrund seien die Aktien der Deutschen Telekom und der französischen Orange seine bevorzugten Werte./edh/la



Datum der Analyse: 17.10.2018



