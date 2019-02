LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Deutsche Telekom angesichts der Mobilfunkmesse in Barcelona auf "Buy" belassen. Auf der Fachveranstaltung hätten Regulierungsfragen in den Reden vieler Mobilfunkanbieter erneut viel Stellenwert eingenommen, dieses Mal sei der Kontext aber etwas besser ausgefeilt gewesen, schrieb Analyst Stephen Howard in einer am Dienstag vorliegenden Studie./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2019 / 23:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2019 / 03:15 / GMT



