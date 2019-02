FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Deutsche Telekom nach Zahlen von T-Mobile US auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 17,40 Euro belassen. Die US-Mobilfunktochter habe "mit dem Geschäftsbericht 2018 erneut Rekordzahlen vorgelegt, die unseres Erachtens insbesondere durch ein beschleunigtes Kundenwachstum überzeugen können", schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Den erstmaligen Ausblick auf das laufende Jahr stufe er als konservativ ein./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2019 / 15:22 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2019 / 15:32 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.