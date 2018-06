HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. In der europäischen Telekombranche etabliere sich zumindest bei Premiumprodukten der Wachstumstrend weiter, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei dürften die unterschiedlich ausgeprägten Währungsbelastungen im weiteren Jahresverlauf abnehmen. Ferner nehme die Marktbereinigung durch Fusionen und Übernahmen wieder Fahrt auf./la/ajx



Datum der Analyse: 27.06.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.