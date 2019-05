HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Das erste Quartal sei gut ausgefallen, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Jahresziele seien erreichbar. Spannend bleibe die Frage, ob die geplante Fusion in den USA grünes Licht erhalten werde. Teurer als erwartet werde wohl die 5G-Auktion in Deutschland werden./mf/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2019 / 12:21 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2019 / 12:26 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.