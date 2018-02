LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 18,50 Euro belassen. Aktien aus dem Telekomsektor seien im bisherigen Jahresverlauf deutlicher zurückgegangen als es in einem steigenden Zinsumfeld gerechtfertigt wäre, schrieb Analyst Mathieu Robilliard in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Für die Telekom-Papiere ergebe sich wegen der soliden operativen Entwicklung der Bonner auf mittlere Sicht eine gute Kaufgelegenheit./tih/edh



Datum der Analyse: 12.02.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.