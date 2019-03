LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Wohnen nach Jahreszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 44,20 Euro belassen. Die Resultate hätten untermauert, dass die fundamentale Lage am Berliner Immobilienmarkt für das Unternehmen von Vorteil bleibt, schrieb Analyst Sander Bunck in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hohe Mietpreise sorgten dort aber neuerdings für Protestbewegungen und der Forderung nach Enteignung. Er würde darin einen beispiellosen Prozess mit vielen unbekannten Variablen und offenem Ergebnis sehen. Das tatsächliche Risiko schätze er aber weiter als gering ein./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2019 / 12:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2019 / 12:03 / GMT



