FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Deutsche Wohnen nach Quartalszahlen von 43 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Alles in allem habe die Immobiliengesellschaft mit den Ergebnissen überzeugt, schrieb Analyst Markus Rießelmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Marktumfeld sei mit einer anhaltend hohen Nachfrage nach Wohnimmobilien unverändert positiv./bek/tih



Datum der Analyse: 14.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.