NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Wohnen von 31,50 auf 33,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sell" belassen. Aufgrund voraussichtlich etwas besserer Ergebnisse als ursprünglich erwartet habe er die Prognose für das Nettoanlagevermögen je Aktie erhöht, schrieb Analyst Julian Livingston-Booth in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick der Immobiliengesellschaft begrenze aber die Schätzungen./bek/zb



Datum der Analyse: 19.04.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.