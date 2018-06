NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Wohnen von 33,30 auf 33,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Mit Blick auf die bereits Mitte Mai veröffentlichten Zahlen zum ersten Quartal habe er seinen Annahmen für die Jahre bis 2020 leicht angepasst, schrieb Analyst Julian Livingston-Booth in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wegen des Rückschlagrisikos von fast einem Fünftel bleibe es aber beim Verkaufsvotum für die Aktie des Immobilienunternehmens. Als negativen Punkt verwies er auf die steigenden Investitionen zum Anschub des Umsatzwachstums./tav/he



Datum der Analyse: 26.06.2018



