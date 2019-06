NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Wohnen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Aufgrund der anhaltenden Debatten über die von politischer Seite drohende Deckelung der Mieten in Berlin habe er sein negativstes Szenario für den davon besonders betroffenen Immobilienkonzern verlängert, schrieb Analyst Neil Green in einer am Montag vorliegenden Studie. Da die Aktie aber bereits massiv an Wert eingebüßt habe, bestehe nur noch ein begrenztes Abwärtsrisiko, rechtfertigte er sein positives Anlagevotum./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2019 / 20:31 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2019 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.