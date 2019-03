NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Diageo mit Blick auf den Kauf von George Clooneys Tequila-Marke Casamigos im Jahr 2017 auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2625 Pence belassen. Damals habe es wegen des hohen Preises große Befürchtungen gegeben, doch das Geschäft trage inzwischen zum Nettoumsatz und operativen Ergebnis (Ebit) bei, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Ebit-Marge der Marke sei in den ersten sieben Wochen des neuen Jahres auf 30 Prozent gestiegen./ck/gl



