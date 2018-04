NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Diageo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2900 Pence belassen. Nach der im bisherigen Jahresverlauf unterdurchschnittlichen Kursentwicklung sieht Analyst Olivier Nicolai in einer am Dienstag vorliegenden Studie eine Kaufchance. Das organische Umsatzwachstum des Spirituosenherstellers sei solide und der Barmittelzufluss stark./ag/bek



Datum der Analyse: 24.04.2018



