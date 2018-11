HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Dialog Semiconductor nach einem Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Der Chipentwickler gehe selbst ohne das an Apple verkaufte Chipdesign-Geschäft weiter von einer Bruttomarge im derzeitigen Größenbereich von 48 Prozent aus, schrieb Analyst Robin Brass in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei eine gute Grundlage für eine gesunde operative Profitabilität und einen starken Cashflow. Das verbleibende Geschäft mit Apple sollte sich derweil bis 2022 verdreifachen können./tih/ajx



Datum der Analyse: 01.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.