HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das

Kursziel für Dialog Semiconductor von 32,50 auf 37,00 Euro angehoben und die

Einstufung auf "Buy" belassen. Der Teilverkauf des Zuliefergeschäfts mit

Stromsteuerungschips an Apple komme etwas früher als erwartet, schrieb

Analyst Robin Brass in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte

hob seine Schätzungen daraufhin etwas an und lobte die verbesserte

Berechenbarkeit der Gewinnentwicklung./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2019 / 08:06 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2019 / 08:24 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im

Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte

Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-

afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.