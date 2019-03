HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Drägerwerk von 55 auf 45 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Der Medizin- und Sicherheitstechnikanbieter setze sein Investitionsprogramm in diesem Jahr fort, um die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies ferner auf die unsicheren Rahmenbedingungen sowie die noch andauernde Umstrukturierungsphase./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2019 / 12:25 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2019 / 12:29 / MEZ



