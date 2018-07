FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Dürr vor Zahlen zum zweiten Quartal von 49 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Von dem Anlagenbauer dürfte es wie im Vorquartal gemischte Signale geben, schrieb Analyst Alexander Hauenstein in einer am Freitag vorliegenden Studie. Anders als in der Vergangenheit erwartet er dieses Mal aber keine Erhöhung des Ausblicks, weil globale Handelsrisiken das Investitionsverhalten negativ beeinflussen könnten. Er reduzierte daraufhin seine Schätzungen./tih/edh



Datum der Analyse: 20.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.