FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Equinet hat Dürr nach einer Gewinnwarnung von "Accumulate" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 43 auf 30 Euro gesenkt. Die Senkung der operativen Margenprognose (Ebit) für dieses Jahr stehe in Zusammenhang mit der Tochter Homag und Einmaleffekten, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die außerdem gesenkte Prognose für 2020 sei ein Wermutstropfen für große Erholungserwartungen. Der Markt werde einige Zeit brauchen, um wieder optimistischer auf die Aktie zu blicken./tih/la



Datum der Analyse: 18.10.2018



