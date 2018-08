MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Dürr nach der Telefonkonferenz zur Zahlenvorlage auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Das Management des Anlagenbauers habe seine Überzeugung für das Erreichen der diesjährigen Margenzielspanne ausgedrückt, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das dritte Quartal könne dabei bereits in die richtige Richtung zeigen. Er bleibe bei seiner Ansicht, dass die Aktie einen attraktiven Eindruck mache./tih/la



Datum der Analyse: 09.08.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.