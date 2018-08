FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Dürr von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 40 auf 50 Euro angehoben. Nach schwächerem zweiten Quartal stimme die Entwicklung der Gewinnmargen bei den Aufträgen für Lackieranlagen wieder positiv, schrieb Analyst Alexander Hauenstein in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dürr erwarte anziehende Umsätze und Ergebnisse im zweiten Halbjahr. Der Analyst hob seine Schätzungen an. Zudem strich er seinen Risikoabschlag, den er wegen der Unsicherheit bezüglich Übernahmen angesetzt hatte, nachdem das Unternehmen nun zugekauft habe. Auch der Bewertungsabschlag wegen des Risikos eines globalen Handelskrieges reduzierte er wegen der Entspannungstendenzen in puncto Autozöllen./mis/ag



Datum der Analyse: 28.08.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.