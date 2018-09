FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat Encavis mit "Hold" und einem Kursziel von 6,20 Euro in die Bewertung aufgenommen. Das Photovoltaik- und Windkraft-Unternehmen dürfte den Gewinn je Aktie in den Jahren 2017 bis 2019 um durchschnittlich jährlich 15 Prozent steigern, schrieb Analystin Tanja Markloff in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die jährliche Dividendenerhöhung für den genannten Zeitraum bezifferte sie auf 10 Prozent. Ihre Annahmen für den Gewinn je Aktie lägen über denen des Unternehmens, aber unter den Konsensschätzungen./bek/edh



Datum der Analyse: 21.09.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.