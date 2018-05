MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Encavis (ehemals: Capital Stage) nach der Vorlage von Geschäftszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,80 Euro belassen. Der Umsatz des Betreibers von Solar- und Windparks habe zwar im ersten Quartal unter ungünstigen Wetterbedingungen gelitten, schrieb Analyst Tim Dawson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings habe das Unternehmen an seinen Zielen für dieses Jahr festgehalten./la/gl



Datum der Analyse: 24.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.