FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Encavis von 8,20 auf 7,90 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Schlechteres Wetter habe im ersten Quartal das Umsatzwachstum des Produzenten von Strom aus Erneuerbaren Energien gebremst, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Montag vorliegenden Studie. Positiv hob Kürten jedoch die bestätigte Jahresprognose hervor, so dass auch er seine Schätzungen nicht geändert habe./la/ajx



Datum der Analyse: 04.06.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.