FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Papiere von Eon nach Zahlen von 10 auf 9,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Ergebnisse des Versorgers hätten weitgehend im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Werner Eisenmann in einer am Montag vorliegenden Studie. Sorgen bereite aber weiterhin der Vertrieb in Großbritannien. Die Bewertung hält Eisenmann für angemessen./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2019 / 14:10 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2019 / 14:17 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.