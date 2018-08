LONDON (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus CFRA hat das Kursziel für Eon von 11,00 auf 10,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Energiekonzern habe im ersten Halbjahr operativ solide abgeschnitten, schrieb Analyst Jia Man Neoh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sehe daraufhin die Chance, dass die Unternehmensziele im Gesamtjahr übertreffen werden könnten. Der Aktienkurs hänge derzeit aber stark an der Neuordnung im Versorgersektor mit RWE und Innogy./tih/la



Datum der Analyse: 09.08.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.