NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon nach einer Investorenveranstaltung zum geplanten Tausch von Unternehmensteilen mit RWE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Beide Konzernchefs seien mit den bisher erreichten Fortschritten beim geplanten Deal zufrieden, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Expertin zeigte sich ebenfalls überzeugt vom Zeitplan und von den in Aussicht gestellten Synergien./edh/la



Datum der Analyse: 01.10.2018



