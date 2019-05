NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Eon nach einem Treffen mit dem Finanzchef auf "Underperform" mit einem Kursziel von 8,20 Euro belassen. Das Management rechne für "die neue Eon" mit einer Fortsetzung der Kreditwürdigkeitseinstufung mit "BBB", schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er jedoch glaube, dass dies ein Grenzfall sein könnte. Darüber hinaus habe sich Marc Spieker zum deutschen Privatkundengeschäft geäußert und auf das weiter harte Wettbewerbsumfeld hingewiesen. Ein stabiles operatives Ergebnis in diesem Bereich hält Farman daher für den Optimalfall./ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2019 / 07:15 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2019 / 07:15 / ET



