FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für Eon nach einer Investorenveranstaltung in der Schweiz auf "Buy" mit einem Kursziel von 11,70 Euro belassen. Die Vorbereitungen für den Tausch von Unternehmensteilen des Energiekonzerns mit dem Konkurrenten RWE liefen und es sei weiterhin mit einem Abschluss bis Jahresende 2019 zu rechnen, schrieb Analystin Tanja Markloff in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eon habe auf der Veranstaltung zudem seine Ziele für das laufende Jahr bestätigt./tav/mis



Datum der Analyse: 19.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.