NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Eon vor Neunmonatszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,40 Euro belassen. Der Energiekonzern mache stetige Fortschritte um das obere Ende der Unternehmenszielspanne zu erreichen, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die ersten neun Monate dürften solide verlaufen sein./tih/he



Datum der Analyse: 02.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.