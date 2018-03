FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Eon nach Jahreszahlen und den in Aussicht gestellten Synergien aus der vereinbarten Übernahme der RWE-Ökostromtochter Innogy von 10,50 auf 10,75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Resultate des Energiekonzerns hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Werner Eisenmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit dem geplanten Konzernumbau werde Eon zudem Marktführer im gut kalkulierbaren und gewinnträchtigen Netzwerkgeschäft sowie im Vertrieb./edh/bek



Datum der Analyse: 13.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.