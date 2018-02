NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Die Erwartung weiter steigender Anleiherenditen spreche nicht gerade für reine Versorgeraktien, schrieb Analyst Javier Garrido in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Anleger sollten daher eher in breiter aufgestellte Unternehmen investieren. Eon gehöre hier zu einem Kreis von drei überverkauften Aktien mit kurzfristigen Kurstreibern./tih/la



Datum der Analyse: 27.02.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.