NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon nach der Analystenkonferenz zu den Neunmonatszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Das Management des Versorgers sei unerwartet optimistisch gewesen, schrieb Analyst Christopher Laybutt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Letztlich folgten daraus höhere Gewinnerwartungen für 2020. Zudem hätten sich Sorgen der Anleger um die Schwäche im Vertriebsgeschäft in Großbritannien so nicht manifestiert./ag/tih



Datum der Analyse: 14.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.