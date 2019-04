Nach Darstellung der Analysten Jens Nielsen und Alexander Langhorst von GSC Research hat die EQS Group AG im Geschäftsjahr 2018 (per 31.12.) aufgrund von Sondereffekten unerwartet einen Gewinn erzielt. Wegen der planmäßig fortgesetzten Investitionen werde 2019 aber wieder ein Verlust erwartet. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel und belassen das Votum unverändert.

Nach Analystenaussage werde das Unternehmen 2019 aufgrund der laufenden Investitionsoffensive zum Ausbau des Cloud-Geschäfts nochmals mit Verlust abschließen. Für 2020 erwarte das Analystenteam dann die Rückkehr in die Gewinnzone und die Wiederaufnahme der Dividendenzahlung. Einen Meilenstein habe EQS mit dem Launch des neuen COCKPIT erreicht. Dabei solle die derzeitige Version Mitte 2019 um einen Policy Manager und anschließend sukzessive um weitere Features wie eine globale Investorendatenbank erweitert werden. Hierdurch sowie wegen weiter steigender XML- und LEI-Umsätze könne der Anteil wiederkehrender und damit gut skalierbarer Erlöse von knapp 80 Prozent künftig weiter ansteigen, so GSC. Mit einer Eigenkapitalquote von 59 Prozent zum Bilanzstichtag bleibe die Gesellschaft auch in der momentan noch anhaltenden ertragsschwachen Investitions- und Wachstumsphase solide aufgestellt. Die Analysten bestätigen in der Folge ihr Kursziel von 76 Euro und die Einstufung „Halten“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 12.04.2019, 15:30 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 12.04.2019 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.gsc-research.de/uploads/tx_mfcgsc/artikel/2019-04-12_EQS.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.