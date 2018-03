HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat ElringKlinger von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 14,50 auf 12,50 Euro gesenkt. Es sei unwahrscheinlich, dass der Autozulieferer die Profitabilität deutlich steigern könne, schrieb Analyst Cristian Dirpes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die kürzlich vereinbarten Lohnerhöhungen in Deutschland verschärften noch die Kostenprobleme. Zudem könne das Unternehmen nur schwer substanzielle Verbesserungen im Produktmix erzielen./la/bek



Datum der Analyse: 28.03.2018



