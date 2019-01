ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Enel auf "Outperform" mit einem Kursziel von 6,50 Euro belassen. Die Aktien der europäischen Versorger dürften in der ersten Jahreshälfte 2019 eine gute Ergebnistransparenz in einem volatilen Marktumfeld aufweisen, schrieb Analyst Vincent Gilles in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Sektorweit sollte sich das Gewinnwachstum in den kommenden zwei Jahren dank steigender Preise und höherer Volumina beschleunigen./edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2019 / 05:00 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



