NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Enel nach Neunmonatszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5,75 Euro belassen. Die Kennziffern seien etwas besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Jeffery Olly in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Allerdings habe der italienische Versorger seine Verschuldungsprognose für das Gesamtjahr 2018 angehoben./edh/fba



Datum der Analyse: 06.11.2018



