FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Enel in einem Ausblick auf 2019 auf "Buy" mit einem Kursziel von 5,60 Euro belassen. Investoren tendierten dazu, die Zyklizität des Versorgersektors zu unterschätzen und die Wichtigkeit von Anleiherenditen zu überschätzen, schrieb Analyst Martin Brough in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er dagegen betont die Wichtigkeit der Wende im Ergebniszyklus der Versorger, die dafür sorgen könnte, dass sich die Branche gut entwickele. Enel investiere zwischen 2019 und 2021 in die Stromerzeugungseffizienz und -zuverlässigkeit./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2018 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2018 / 09:33 / GMT



