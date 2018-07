ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Eni nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 20,20 Euro belassen. Der italienische Energiekonzern habe uneinheitlich abgeschnitten, hieß es in einer am Freitag vorliegenden Studie des Instituts. Gleichwohl blickten die Experten zuversichtlich auf das zweite Halbjahr. So habe das Unternehmen sein Ziel für das Produktionswachstum bekräftigt./la/he



Datum der Analyse: 27.07.2018



