NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Eni nach "soliden" Zahlen für das vierte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Der italienische Ölkonzern steuere 2018 auf einen rekordhohen Zufluss an freien Barmitteln zu, schrieb Analyst Michele della Vigna in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sehe daher das Potenzial für steigende Rückflüsse an die Aktionäre - entweder über eine höhere Dividende oder über Aktienrückkäufe./tih/he



Datum der Analyse: 16.02.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.