LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Eni von 17,90 auf 17,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Cashflows der weltweit wichtigsten Ölkonzerne dürften im ersten Quartal trotz eines etwas höheren durchschnittlichen Ölpreises gesunken sein, schrieb Analyst Gordon Gray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach der jüngsten Kursrally berge der Sektor nur noch ein Aufwärtspotenzial von rund 11 Prozent./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2019 / 10:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



