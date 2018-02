FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Eni nach Zahlen für das Schlussquartal 2017 auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Der operative Mittelzufluss (Cashflow) des Ölkonzerns sei stark gewesen, was für Erleichterung gesorgt habe, schrieb Analyst Bertrand Hodee in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Gewinnbeteiligung der Aktionäre werde es auf der Strategieveranstaltung im März mehr Informationen geben./mis/gl



Datum der Analyse: 19.02.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.