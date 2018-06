FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Eni von 17,00 auf 18,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Bertrand Hodee erhöhte in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie seine Ölpreisprognosen bis 2019. Dadurch stiegen seine Kursziele für die großen europäischen Ölkonzerne um im Schnitt 10 Prozent. Die Länder des Opec-Kartells verfügten in Zukunft über weniger ungenutzte Förderkapazitäten./la/ajx



Datum der Analyse: 28.06.2018



