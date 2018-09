NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ericsson von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 71 auf 97 schwedische Kronen angehoben. Der Ausrüster der Telekombranche dürfte von der Einführung des neuen Mobilfunkstandards 5G profitieren, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Jahr 2020 könnten die Schweden beim Umsatz ein Niveau erreichen wie im Spitzenjahr 2015./bek/ck



Datum der Analyse: 05.09.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.