NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat EssilorLuxottica von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft und das Kursziel von 139 auf 117 Euro gesenkt. Das augenoptische Unternehmen sei für weitsichtige Anleger zwar weiterhin interessant, schrieb Analystin Elena Mariani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auf kurze Sicht gebe es aber Unsicherheiten in Hinblick auf die Management-Struktur des Konzerns und das operative Umfeld./mf/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2019 / 04:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.