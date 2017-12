NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Essilor mit Blick auf die Erwartungen für 2018 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Nach einer umfassenden jährlichen Überprüfung von Unternehmen aus dem europäischen Gesundheitsbereich sehe er keinen Anlass, um etwas an den Kurszielen und den bisherigen Empfehlungen zu ändern, schrieb Analyst David Adlington in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Beim Brillenglashersteller Essilor sei kontinuierliches zusätzliches Wachstum notwendig, um die bereits hohe Bewertung der Papiere zu rechtfertigen./tih/ck



Datum der Analyse: 29.12.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.