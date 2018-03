ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Euronext auf "Buy" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Die meisten europäischen Börsenbetreiber hätten im Februar von den starken Schwankungen an den Märkten profitiert und ihre Handelsvolumina im zweistelligen Prozentbereich gesteigert, schrieb Analyst Michael Werner in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Deutsche Börse, Euronext und Flow Traders sind seine bevorzugten Werte./ajx/bek



Datum der Analyse: 06.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.